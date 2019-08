Das Studentenwerk Dresden erhält knapp anderthalb Millionen Euro Landeszuschüsse für Investitionen in den Mensen. Das teilt das Studentenwerk mit. Die Mediziner-Mensa auf der Blasewitzer Straße erhält 400.000 Euro, um schrittweise mit der Erneuerung der Haustechnik zu beginnen.



Außerdem sind 620.000 Euro für die Erneuerung der Küchenausrüstung der Mensa Reichenbachstraße bestimmt. Das restliche Geld wird den Angaben zufolge für neue Möbel in der Cafeteria der Bibliothek, für eine neue Geschirrspülanlage in der Mensa Siedepunkt auf dem Zelleschen Weg und den Austausch von Kassensystemen in mehreren Mensen genutzt.