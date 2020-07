Die Schulen in Sachsen sollen nach den Sommerferien in den Normalbetrieb übergehen. Wie Sachsens Kultusminister Christian Piwarz am Montag sagte, habe man die Schulen Ende vergangener Woche darüber informiert. Mit Beginn des neuen Schuljahres solle in allen Schularten und Jahrgangsstufen wieder der Normalbetrieb an fünf Tagen in der Woche stattfinden. "Die Schüler werden wie gewohnt in ihren Klassen und Kursen nach geltenden Stundentafeln und Lehrplänen unterrichtet", so Piwarz. Ab dann gelte auch für alle uneingeschränkt wieder die Schulbesuchspflicht.

