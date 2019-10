In Sachsen ist der Rückstand laut Studie am größten. Hier liegen die Verdienste der Befragten rund 18,2 Prozent hinter dem Westniveau. Dabei habe Sachsen eigentlich zwei klare Startvorteile, sagte Dr. Malte Lübker vom Wissenschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung: "Es gibt in Sachsen mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den oberen Qualifikationsgruppen als im Schnitt der neuen Bundesländer." Der zweite Vorteil seien die industriellen Kerne, insbesondere die starke Metall- und Elektroindustrie. Arbeitsnehmer würden hier im Prinzip auch ganz ordentlich verdienen, aber eben doch deutlich weniger als vergleichbare Arbeitnehmer im Westen, so Lübker. Die Ursache für diesen Unterschied liege auch an einer großen Schwäche des Landes Sachsen: nämlich der geringen Tarifbindung. Hier sei der Freistaat mit einigem Abstand Deutschlands Schlusslicht.