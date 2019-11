Die Fluggesellschaft Sundair erweitert ihr Angebot ab Dresden. Im kommenden Sommer soll auch die griechische Insel Korfu angeflogen werden. Ab dem 5. Mai 2020 geht es immer dienstags in Richtung Korfu. Damit bedient die Fluggesellschaft dann ab Dresden vier Ziele in Griechenland. Rhodos, Kos und Heraklion sind bereits im Programm. Da Sundair von Dresden aus insgesamt neun Ziele ansteuert, werden am Flughafen zwei Maschinen vom Typ A320 stationiert.