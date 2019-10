In Dresden haben sich am Freitagabend rund 2.000 Menschen an einer Solidaritätsaktion für jüdische Mitbürger beteiligt. Sie versammelten sich vor dem wöchentlichen Schabbat-Gebet, bildeten eine Menschenkette um die Synagoge am Dresdner Hasenberg und legten Blumen nieder. Die Aktion war eine Reaktion auf den rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle/Saale. Dazu aufgerufen hatten die christlichen Kirchen der Stadt, Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Universitätsrektor Hans Müller-Steinhagen und Sachsens Innenminister Roland Wöller.

Hilbert: Entsetzt sein reicht nicht

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert Bildrechte: dpa Hilbert sagte bei der Kundgebung, nach den Ereignissen in Halle dürfe es nicht nur bei Entsetzen bleiben. "Wir müssen der unschuldigen Opfer gedenken und gleichzeitig als Stadtgesellschaft klar Position beziehen", forderte der FDP-Politiker. Vertreter von Kirche und Stadt wollten auch am Schabbat-Gebet in der Synagoge teilnehmen. In Sachsen leben derzeit etwa 2.500 Juden. Rund 700 von ihnen gehören zur Dresdner Gemeinde.

AfD war nicht willkommen

Zu der Kundgebung waren nach Angaben des Demokratievereins "Straßengezwitscher" auch Vertreter der AfD erschienen und wollten ebenfalls Blumen niederlegen. Dies lehnte jedoch die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Dresden, Nora Goldenbogen, ab Nach langer Diskussion mit Protestierenden seien die AfD-Vertreter schließlich abgezogen, schrieb "Straßengezwitzscher" auf Twitter.

Zwei Tote in Halle