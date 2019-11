Mehr Mitsprache für junge Leute im höchsten Gremium der evangelischen Kirche: Das hat die EKD-Synode per Quote festgelegt. (Archivbild).

Mehr Mitsprache für junge Leute im höchsten Gremium der evangelischen Kirche: Das hat die EKD-Synode per Quote festgelegt. (Archivbild). Bildrechte: dpa

Künftig sollen mehr junge Leute in der Synode der Evangelische Kirche in Deutschand (EKD) sitzen. Das Kirchenparlament hat am Mittwoch eine Quote beschlossen. Zwei Drittel des Gremiums hatten sich dafür ausgesprochen. Demnach sollen mindestens 20 von 128 Synodalen zu Beginn ihrer Amtszeit zwischen 18 und 26 Jahren alt sein. Das entspricht einer Quote von rund 16 Prozent.