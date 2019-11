Mit einem Gottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche hat am Sonntag die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begonnen. Sie dauert bis zum Mittwoch.

Die Predigt im Eröffnungsgottesdienst hielt Oberlandeskirchenrat Thilo Daniel mit einem Aufruf zu einem dauerhaften Friedensengagement. Der Frieden brauche dauerhaften Einsatz, aber mehr noch eine Haltung, die von Hass nichts hält, sagte Daniel, der vorläufig die Amtsgeschäfte des zurückgetretenen sächsischen Landesbischofs Carsten Rentzing übernommen hat. Rentzing hatte am 11. Oktober sein Bischofsamt zur Verfügung gestellt . Es war bekanntgeworden, dass er zwischen 1989 und 1992 als Autor für eine rechtskonservative Zeitschrift tätig war. Das sächsische Landeskirchenamt stufte die von ihm als Student verfassten Texte als "elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" ein .

Im Mittelpunkt des ersten Sitzungstages des Kirchenparlaments steht traditionell der Bericht des Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Darin wird nicht nur zu innerkirchlichen Themen Stellung bezogen, sondern auch zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Das Schwerpunktthema der Synode lautet in diesem Jahr "Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens". Zudem wird über den Stand der Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche und Wege zu einer besseren Prävention beraten. Außerdem will die Synode an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnern. Die EKD vertritt deutschlandweit rund 21 Millionen Protestanten.