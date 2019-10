Der Zoo Dresden hat am Mittwoch den Schneeleoparden einen Schwerpunkttag gewidmet. Mit einem Tierpflegergespräch, Quiz, Aktionsständen und einem Vortrag zum Schutz der Tiere in Zentralasien wurde der Welt-Schneeleopardentag begangen. Die Großkatze lebt in freier Natur in Gebirgen und felsigen Steppen zwischen dem Himalaja und Altai in mehr als 2.000 Metern Höhe. Der Bestand der Tiere gilt weltweit als stark gefährdet durch Wilderei und illegale Jagd. Weltweit gibt es noch etwa 6.000 Tiere in freier Wildbahn. In Deutschland halten zehn Zoos Schneeleoparden.