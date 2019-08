Am 24. und 25. August können Weinfreunde in Sachsen wieder ausgiebig regionalen Rebensaft verkosten. Zwischen Pillnitz und Diesbar-Seußlitz sowie in Pesterwitz und Cossenbaude laden mehr als 40 Winzer, Weingüter, Traubenerzeuger und Straußwirtschaften sowie Weinrestaurants zu den 20. Tagen des offenen Weingutes ein. Der Tourismusverband Dresden-Elbland erwartet Weinliebhaber aus Nah und Fern.