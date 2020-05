Wirtschaftsminister Martin Dulig erklärte, mit der Beteiligung an den Bestellkosten wolle Sachsen die ÖPNV-Anbindung der Westlausitz an den Ballungsraum Dresden spürbar verbessern. Das sei besonders wichtig für Berufspendler zu den neuen Gewerbeansiedlungen in und um Kamenz. Der Bautzner Landrat Michael Harig sprach von einem starken Signal für die Region und Planungssicherheit für den Verkehrsverbund Oberelbe. Dieser will den neuen Takt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 anbieten.