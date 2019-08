Der beliebte Dresdner Szenegastronom Joachim Benda wird erschossen in seinem Restaurant aufgefunden. Bendas Ehefrau Katharina (Britta Hammelstein) berichtet über einen beängstigenden Überfall, bei dem die Familie zu Hause von maskierten Männern bedroht wurde. Für die Kommissarinnen weist einiges auf eine Schutzgelderpressung hin. Ein am Tatort sichergestelltes Projektil stammt aus einer Waffe, die bereits bei einem Mord im Rotlichtmilieu eingesetzt wurde. So führt die Spur in die Welt der organisierten Kriminalität. Im Visier steht neben einem dubiosen Bauunternehmer auch die Witwe Bendas.