Im Fall des getöteten 55-Jährigen in der Dresdner Innenstadt hat die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 20-Jährige sei im Zuge der Spurenauswertung in den Fokus der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei gerückt. Er wurde in der Innenstadt festgenommen und befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam.