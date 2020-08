Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen einen 16-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen. Er hatte die Personen mit einem Messer attackiert. Das teilten beide Behörden in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen in der Dresdner Heide am Rande einer illegalen Technoparty mit einem Messer völlig unvermittelt einem 21-Jährigen in den linken Rückenbereich und einer 21-Jährigen in die Körpermitte gestochen zu haben. Der Mann habe ernsthafte Stichverletzungen mit mindestens einer Verletzung der Niere erlitten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Frau habe lebensbedrohliche Verletzungen mit massiven Blutungen im Bauchraum erlitten und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.