Ich habe aus dem Fall gelernt: Man kann weiter hoffen, dass es noch weitere Teile gibt. Vielleicht will auch die Erbengeneration bestimmte Dinge verkaufen. Da ist die Hoffnung groß, dass wir das eine oder andere Stück noch bekommen werden.

Der Silberbecher kommt zunächst in den Tresor und soll ab Januar 2020 im Museum ausgestellt werden. Wie das Museum auf den Ratsschatz-Bestandteil aufmerksam wurde, was ein Angebot vom osteuropäischen Kunstmarkt damit zu tun hat und was die Aktion gekostet hat, lesen Sie hier: