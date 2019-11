Wenn die Wildschweine nicht gehen, müssen eben die Autofahrer die Konsequenzen tragen. Weil es bisher nicht gelungen ist, die Wildschweinrotte an der Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Dresden-Altstadt zurückzudrängen, gilt ab sofort ein nächtliches Tempolimit. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN einen entsprechenden Bericht von "Radio Dresden", wonach zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h reduziert wird. "Wir wollen damit erst einmal die Gefahr für die Autofahrer reduzieren", so der Polizeisprecher. Glücklicherweise habe es bisher keine Unfälle gegeben.