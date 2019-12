Seit Freitagnachmittag können Dresdner Eissorten kaufen, die Namen tragen wie: "Zwei wie Pech und Schwefel", "Babá" oder "Gianduia". Spätestens bei den Sorten "Pistazie" und "Die rechte und die linke Hand des Teufels" wissen Filmfans Bescheid, dass es sich um Terence Hills neue Eisdiele handeln muss. Der erste "Terence Hill Eis Saloon" wurde am Freitag von Jess Hill, dem Sohn des Schauspielers, eröffnet. Mit der Geschäftsführerin Victoria Franke zerschnitt er symbolisch ein Band. Dutzende Fans und Besucher waren zum Start des Eisverkaufes in Dresden-Neustadt gekommen.

Jess Hills Vater Terence Hill, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt und in Lommatzsch aufgewachsen ist, betreibt in Amelia in Umbrien/Italien ein Eisgeschäft seiner Familie. Von dort stammt auch das Eis, das in der Dresdner Filiale verkauft wird. Ursprünglich sollte die Eisdiele Anfang Januar 2020 öffnen. Nun wurde die Eröffnungsparty vorverlegt.