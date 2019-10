Einfach ins Auto setzen und schon wird man zu seinem Ziel gefahren. So soll autonomes Fahren einmal funktionieren. Die Realität in Sachsen sieht bislang anders aus: Spezielle Testfahrzeuge können sich nur auf einem Areal am Dresdner Flughafen bewegen. Die Autos beschleunigen oder bremsen selbständig und können kleinere Kurven fahren. Im Kongresszentrum am Flughafen wurde am Mittwoch schon ein Ausblick auf die Zukunft gegeben.

Forschung will neue Standards setzen

Seit mehreren Jahren forschen in Dresden mehr als 50 Unternehmen und Einrichtungen an dem Pilotprojekt für vernetztes und automatisiertes Fahren. In der sächsischen Landeshauptstadt entsteht dabei eins von deutschlandweit acht Testfeldern. Getestet wird auf insgesamt 20 Kilometern am Dresdner Flughafen, in der Nähe des Großen Gartens und südlich der Stadt an der Bundesstraße 170. Die Forscher wollen hier die künftigen europäischen Standards setzen.

Kommunikation im Mittelpunkt