Im Streit um den neu gewählten Kulturamtsleiter von Radebeul, Jörg Bernig, haben sich Unterstützer zu Wort gemeldet. Unter ihnen sind der Schriftsteller Uwe Tellkamp, der Schauspieler Uwe Steimle und die Autorin Vera Lengsfeld. In einem offenen Brief heißt es, kritische Positionen zur Einwanderungspolitik, zu Medien oder Politikern seien kein Grund, die Integrität Bernigs anzugreifen.

Zu den Mitunterzeichnern gehörte auch der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann. Er zog diese inzwischen zurück. Seine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, Thielemann sei unzureichend informiert gewesen. Er werde keine weiteren Stellungnahmen in dem Fall abgeben.



Bernig selbst bezeichnete seine Wahl in einem Brief an den Schriftstellerverband PEN als Vorgang auf kommunaler Ebene. In Radebeul gehe es nicht in erster Linie um Parteipolitik.