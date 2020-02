Die Polizei hat viele Kräfte am Neumarkt zusammengezogen. An jeder Straße zum Platz stehen mindestens zwei Mannschaftswagen der Polizei und mehrere Beamte. Kommunikationsteams wie am Wochenende haben unsere Reporter bisher nicht gesehen. Aus den Reihen der Pegida-Teilnehmer werden erste "Lügenpresse"-Rufe skandiert.

