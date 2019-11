Polizeipräsident Jörg Kubiessa beschreibt den zeitlichen Ablauf: 4:59 Uhr oinformeirte der Wachdienst die polizei. 5:04 uhr fuhr der erste Funkstreifenwagen zum Grünen Gewölbe. Per Funk wurde die Polizei über die Lage informiert. 5:05 Uhr gab der Sicherheitsdienst erste Infos zu einem Fluchtauto an die Polizei weiter. 16 Polizeistreifenwagen wurden daraufhin alarmiert. Parallel gingen Informationen zum brennenden Schaltkasten an der Augustusbrücke in Dresden ein. Ob der Brand mit dem Einbruch in zusammenhang steht, werde noch untersucht.