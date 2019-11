Die Sicherheitskosten für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) betragen jährlich nach Angaben der Generaldirektorin Marion Ackermann acht Millionen Euro im Jahr. Dem Museumsverbund gehören zahlreiche Einrichtungen an. Ackermann sagte am Dienstag in Dresden: "Das Sicherheitskonzept ist auf intensivste Weise abgestimmt." Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe müsse das Konzept untersucht werden.