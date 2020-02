Mitglieder der Linksjugend Dresden halten ein Transparent auf dem Heidefriedhof hoch. Bildrechte: Tino Plunert

Auf zahlreichen Friedhöfen in Dresden wird am Vormittag den Opfern gedacht. Seit 10 Uhr werden auf dem Heidefriedhof die Namen von den rund 4.000 identifizierten Toten vorgelesen. Die Gräber auf dem Heidefriedhof wurden in den 60er-Jahren anonymisiert, so die Veranstalter. Damit sei "ein persönliches Gedenken an Ort und Stelle unmöglich", heißt es in einer Mitteilung. Die Linksjugend Dresden hat zu einer Kundgebung auf dem Friedhof aufgerufen. Unter den Toten seien nicht nur Opfer der Nationalsozialisten sondern auch Täter gewesen, so die Gruppe. Daher wollen die Organisatoren Beispiele der Tätergeschichten vorlesen und einen stillen Protest ausüben.