Ticker: Dresden erinnert an Bombardierung im Zweiten Weltkrieg

Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Gedenkveranstaltungen nicht wie in den vergangenen Jahren stattfinden. Die traditionelle Menschenkette wird daher dieses Mal virtuell abgebildet. Sie gilt als wichtigster Baustein des Gedenkens in der Stadt. Dazu hatte die Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Fotos von sich im Hochformat im Internet hochzuladen. Mehr als 1.200 Menschen sind dem Aufruf gefolgt. Ihre Fotos sollen am Abend auf die Fassaden markanter Gebäude projiziert werden.