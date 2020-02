Auf Initiative von "Dresden nazifrei" haben sich zahlreiche Gruppierungen dem "Aktionsbündnis 13. Februar 2020" angeschlossen. Sie planen am Vormittag gemeinsame Anreisen nach Dresden - aus Leipzig, Magdeburg und Chemnitz. Ihr Ziel ist es, den rechtsextremen Aufzug zu verhindern. "Bis in das Jahr 2018 war es gelungen, den ehemals größten Nazi-Aufmarsch Europas mit vielen tausend Teilnehmern seine Bedeutung zu nehmen und weitgehend aus dem Zentrum Dresdens zu verdrängen", heißt es in einem Aufruf. Und weiter: "Da weite Teilen der bürgerlichen Zivilgesellschaft in der Region Dresden im letzten Jahr kein Bewusstsein für diese neuerliche Problematik entwickelten, oder schlicht keine Notwendigkeit sahen, sich dem entgegen zu stellen, konnten 2019 erstmals wieder über 1.000 Nazis in der Innenstadt laufen. [...] Das oberste Ziel des 'Aktionsbündnisses 13. Februar 2020' ist es daher, den als 'Trauermarsch' getarnten Nazi-Aufmarsch in der Woche des 13. Februar 2020 zu verhindern."