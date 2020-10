Die Dresdnerin Jaqueline Gräfe ist mit dem zweiten Platz des Deutschen Tierschutzpreises ausgezeichnet worden. Wie der Deutsche Tierschutzbund am Dienstag mitteilte, erhält die Dresdnerin die Ehrung für ihr Engagement beim Verein Eichhörnchen Notruf . Der Preis ist mit 2. 000 Euro dotiert.

In der Begründung des Tierschutzvereines heißt es, mit dem deutschlandweiten Servicetelefon und dem Netzwerk von Ansprechpartnern und Auffangstationen könne der Verein überall dort Hilfe leisten, wo ein Eichhörnchen in Not ist. Gräfe und ihre Mitstreiter setzen sich außerdem aktiv gegen die Zucht und Haltung von Eichhörnchen ein und würden wichtige Aufklärungsarbeit leisten.