In Ottendorf-Okrilla ist am Wochenende ein 53-jähriger Mann von einem weißen Tiger gebissen worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann auf den Standplatz des Zirkus Sarrasani gegangen und hat dort seinen Arm in den Tigerkäfig gesteckt. Das Tier befand sich nah am Zaun, drehte unvermittelt den Kopf und biss in den Unterarm.