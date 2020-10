Nach dem Tötungsdelikt am vergangenen Sonntag in der Dresdner Altstadt hat die Polizei ein Hinweisportal im Netz freigeschaltet. Mögliche Zeugen können im Internet Bild- und Videomaterial an die Ermittler weitergeben. In dem Zusammenhang haben Polizei und Staatsanwaltschaft noch einmal Hinweisgeber aufgerufen, sich zu melden.