Laut der Mitteilung vom Donnerstag hat sich die Tat offenbar schon am Dienstag im Stadtteil Löbtau zugetragen. Die Polizei sei an diesem Nachmittag vom Ehemann der Toten selbst in die Wohnung gerufen worden. Dort wurde die Frau leblos aufgefunden. "Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes", so Polizei und Staatsanwaltschaft. "Der 64-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen." Der Deutsche wurde inzwischen einem Haftrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen. Hintergründe zu der Tat sind bislang nicht bekannt.