Der Kommentar der Band "Die Toten Hosen" zum Foto lautete: "Sonntag, 1:54 Uhr Baden gehen in Dresden..." Doch für Sänger Campino und zwei Frauen im Biniki hat das Posting in Sozialen Netzwerken Folgen. Die Dresdner Bäder GmbH hat ihn und einige Fans wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Die Gruppe habe sich nach dem ausverkauften Konzert am Samstagabend im Stadion nach 1:00 Uhr unerlaubt Zutritt ins Freibad nebenan verschafft, teilte das städtische Unternehmen am Montag mit.