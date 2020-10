In der Dresdner Innenstadt ist am Sonntagabend ein Mann getötet worden. Gegen 21:30 Uhr wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Schwerverletzte auf der Schloßstraße gefunden. Die 53 und 55 Jahre alten Männer seien umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung der Behörden. Der ältere der beiden Männer starb wenig später.