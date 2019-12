In Dresden haben Ermittler am Donnerstagnachmittag ein totes Neugeborenes gefunden. Ein Beamter des Lagezentrums sagte am frühen Freitagmorgen MDR SACHSEN, zunächst sei eine 36 Jahre alte Frau nach einem Ohnmachtsanfall in eine Klinik gebracht worden. Dort habe eine Ärztin festgestellt, dass die Frau kurz zuvor entbunden hatte. Da vom Kind jede Spur fehlte und die Mutter keine Angaben zum Verbleib ihres Babys machen konnte, wurde die Polizei eingeschaltet. Man habe daraufhin Aufenthaltsorte geprüft und eine Suche mit Beamten, Spürhunden sowie einem Hubschrauber gestartet. Die Beamten fanden das Kind schließlich leblos im Freien. Nähere Angaben zur Situation am Fundort und zur möglichen Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.



Der diensthabende Beamte sagte, der Leichnam des Kindes sei beschlagnahmt. Die Mutter befinde sich weiter im Krankenhaus und werde bewacht. Vernehmungen und weitere Ermittlungen dauerten am Freitagmorgen an.