Hunderte Menschen haben am Freitagvormittag Abschied von Fußball-Reporter-Legende Gert Zimmermann genommen. Darunter waren frühere Spieler von Dynamo Dresden wie Hans-Jürgen Dörner, Dieter Riedel, Hans-Jürgen Kreische, Ralf Minge oder Klaus Sammer. Aber auch Ex-Fußball-Trainer Bernd Stange oder das Jenaer Fußball-Urgestein Peter Ducke erwiesen Zimmi die letzte Ehre. Bei einer Trauerfeier in der Briesnitzer Kirche erinnerten MDR-Kollegen an den langjährigen Sportchef von MDR 1 RADIO SACHSEN, der am 16. Juni nach schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben war.