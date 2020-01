Aufgewachsen in Gauernitz bei Meißen in einem musikalischen Elternhaus, war Peter Schreier mit acht Jahren zum Dresdner Kreuzchor gekommen. Dort konnte er sein Talent früh auch als Solist entfalten. Später studierte Schreier in Dresden Gesang und Dirigieren.



Sein Bühnendebüt hatte er 1959 mit dem Dresdner Opernensemble als Erster Gefangener in Beethovens Oper "Fidelio" gefeiert. 1962 schaffte Schreier den Durchbruch als Belmonte in Mozarts "Entführung aus dem Serail". Der gefragte lyrische Tenor stand in mehr als 60 Partien weltweit auf renommierten Opernbühnen - unter anderem an der Mailänder Scala und an der Metropolitan Opera in New York. Auch bei den Bayreuther und den Salzburger Festspielen war er oft zu Gast. Zudem setzte er als Mozart- und Schubert-Interpret Maßstäbe und betätigte sich als Dirigent. Seine Karriere auf der Bühne hatte Schreier bereits 2005 beendet.