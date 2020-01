Für den verstorbenen Opernsänger Peter Schreier ist am 8. Januar eine öffentliche Trauerfeier in der Dresdner Kreuzkirche geplant. Eine Mitarbeiterin des Pfarramtes sagte MDR SACHSEN, die Veranstaltung werde voraussichtlich am Nachmittag des kommenden Mittwochs stattfinden. Die "Dresdner Morgenpost" hatte berichtet, dass sich die Familie dafür entschieden habe, um auch den Dresdnern die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen. Die Trauerfeier wird musikalisch vom Kreuzchor gestaltet, dem der Sänger einst selbst angehörte.



Peter Schreier war am 25. Dezember vergangenen Jahres im Alter von 84 Jahren gestorben.