Die tschechische Polizei hat eine erste Bilanz zu ihren Grenzkontrollen wegen des Coronavirus gezogen. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden an den Grenzen Tschechiens fast 36.000 Fahrzeuge inspiziert. Bei über 9.600 Insassen wurde die Temperatur gemessen. 65 Fahrzeuge wurden wegen eines Infektionsverdachts gestoppt und sechs Personen wurden für die Quarantäne vorbereitet.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus kontrolliert Tschechien seit Montagfrüh stichprobenartig Einreisende an den Landesgrenzen. Die tschechische Regierung hat außerdem ab Dienstagabend ein Verbot für Veranstaltungen über hundert Teilnehmer verhängt. Seit Dienstag sind auch die Grund- und Mittelschulen des Landes geschlossen. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen in Tschechien lag am Dienstagmorgen bei 40. Fast alle Fälle hängen mit einem Aufenthalt in Italien zusammen.