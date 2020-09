Forscher der TU Dresden haben einen Proof of Concept für die druckbaren Implantate vorgelegt.

Bei der Forschungarbeit handelt es sich um ein sogenanntes Proof of Concept - also den Beweis der prinzipiellen Durchführbarkeit eines Vorhabens. Das neuartige Implantat wurde bereits bei Versuchen an Katzen, Ratten und Zebrafischen zur Stimulation des Rückenmarks verwendet und soll nun auch bei der Behandlung von menschlichen Patienten eingesetzt werden.