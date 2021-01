Der Start mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX sei eine preiswerte Variante, sagt Schmiel. Die Rakete starte sowieso, und als öffentliche Institution müsse man eine preiswerte Variante nehmen. "Wir haben den Satelliten mit einer "Einbauanleitung" in die USA geschickt. Den Einbau in die Falcon-Rakete übernehmen dann die Experten vor Ort", so Schmiel. "Es ist tatsächlich einfacher als man sich das vorstellt." Die gesamte Aktion sei unglaublich wichtig, vor allem für die Studierenden.

Wenn der Satellit den Orbit erreicht hat, soll er einmal am Tag über Dresden fliegen und die Messdaten an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU schicken. Das Risiko sei hoch, denn SOMP2b sei auch ein Experimentalsatellit mit einer völlig neuen Bauweise. "Wir haben nahezu alle Funktionen eines Satelliten so miniaturisiert, dass diese in nur einer Seitenwand Platz finden. Dies schafft Platz für mehr wissenschaftliche Experimente", sagt Schmiel. Das Besondere dabei seien die baugleichen Seitenwände. Diese sollen sich im Fehlerfall in ihren Funktionen gegenseitig ergänzen. Ob das aber alles wie geplant funktioniert, könne nur im Orbit getestet werden.