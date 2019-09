In Dresden beginnt am Montag das vierte 5G-Summit. Der Mobilfunk-Kongress wird gemeinsam von der Technischen Universität Dresden und dem Fachverband IEEE organisiert. Wie die TU mitteilte, werden zu der Veranstaltung mehr als 700 Teilnehmer erwartet. Sie sollen Einblicke in die Anwendungsmöglichkeiten für die 5G-Technologie erhalten. So sollen beispielsweise rund 500 Milliarden Elektrogeräte weltweit im Internet der Dinge mit Hilfe der Technologie vernetzt werden. Der Kongress geht bis zum Mittwoch.