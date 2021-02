Die Technische Universität Dresden will sich im Vorfeld ihres Gründungsjubiläums im Jahr 2028 mit ihrer Rolle in der Nazi-Zeit beschäftigen. Wie die amtierende Rektorin Ursula Staudinger mitteilte, sind die Aufarbeitungsansätze dieses Teils der Universitätsgeschichte bisher "eher rudimentär als durchgängig" gewesen. Im Laufe des Jahres soll unter Einbeziehung auch internationaler Experten eine Historikerkommission gebildet werden. Zudem sind die Einrichtung eines Graduiertenkollegs und die Vergabe von Promotionsarbeiten geplant.

Laut der Prorektorin für Universitätskultur, Roswitha Böhm, soll das für die Aufarbeitung zuständige Forschungsprojekt die Zeit der Weimarer Republik um 1920 bis etwa 1970 betrachten. Hauptaugenmerk läge jedoch auf dem Zeitraum 1933 bis 1945. In den 1970er-Jahren hätten die letzten Akteure, die in die Aktivitäten des Nationalsozialismus verstrickt waren, die Uni verlassen. Bisher fehle eine belastbare Gesamtsicht auf diese Zeit, um den Beitrag der Technischen Hochschule Dresden für das NS-System bewerten zu können, so Böhm.