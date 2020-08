Am frühen Samstagmorgen ist ein Taxifahrer im Dresdner Stadtteil Gohlis überfallen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte ein Unbekannter den 58-Jährigen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe der Kasse. Kurz darauf verschwand der mutmaßliche Täter mit der Geldbörse, in der sich nur wenig Wechselgeld befand. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.