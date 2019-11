Zwei maskierte Täter haben am Dienstagabend in Dresden-Cossebaude einen Zeitungsladen überfallen wollen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten sie die Angestellte mit einer Waffe und forderten Bargeld. Diese gab jedoch kein Geld heraus. Stattdessen schrie die Frau die Täter an, sie sollten verschwinden. Das taten sie dann auch. Sie flohen zu Fuß. Nach den Tätern wird nun gefahndet, die Kriminalpolizei ermittelt.