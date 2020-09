Der Bundeswehrflieger "Hans Grade" mit der Airbus-Seriennummer MSN522 plant am Donnerstag um 14:30 Uhr einen tiefen Überflug über den Flughafen Dresden. Das teilten die Elbe Flugzeugwerke (EFW) mit. Links und rechts soll das Flugzeug von zwei Tornado-Jets flankiert werden. Die Bundeswehr will damit ein letztes Dankeschön an die Elbe Flugzeugwerke senden.