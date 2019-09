Im Sächsischen Landtag werden derzeit Tische und Stühle abgeschraubt und umgestellt. Denn für die konstituierende Sitzung des neu gewählten Parlaments am 1. Oktober muss die komplette Sitzordnung angepasst werden. Statt wie bisher 126 Mitglieder gehören dem Landtag in den nächsten fünf Jahren nur 119 Abgeordnete an. Das liegt daran, dass die CDU bei den Wahlen am 1. September weniger Direktmandate erlangen konnte als in den vorherigen Legislaturperioden. Diese hätten durch zusätzliche Mandate - sogenannte Überhangmandate - ausgeglichen werden müssen. Ein Sitz der AfD bleibt zudem unbesetzt. Die Partei konnte nur mit einer gekürzten Landesliste antreten, hatte aber einen höheren Stimmenanteil erreicht.