Die Deutsche Umwelthilfe will private Silvester-Feuerwerke in deutschen Städten verbieten. In Sachsen sind davon sechs Städte betroffen. Begründet wird der Antrag mit der Feinstaubbelastung. Diese lag beispielsweise in Dresden über dem Jahresdurchschnittswert, den die Weltgesundheitsorganisation als gesundheitsschädlich einstuft. Hohe Werte wurden in der Vergangenheit auch in Chemnitz gemessen. Wegen der Silvesterfeuerwerke waren sie Anfang 2018 in den ersten beiden Stunden des neuen Jahres auf 670 Mikrogramm pro Kubikmeter angestiegen. Erlaubt sind im Tagesverlauf maximal 50. Der zulässige Jahresmittelwert beträgt 40 Mikrogramm.