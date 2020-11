76 Kubaflamingos im Dresdner Zoo sind in ihr neues Winterquartier umgezogen. Die Aktion war nach Angaben des Zoos genau getaktet: Am Donnerstagmorgen wurden die Flamingos einzeln nach draußen geholt, "wo sie jeweils einem Auszubildenden sprichwörtlich unter den Arm geklemmt wurden. Dann ging es an den Pelikanen vorbei am Entenkanal entlang, bis die Flamingos an einer aufgebauten Untersuchungsstation neben der neuen Flamingovoliere ankamen", berichtete der Zoo.