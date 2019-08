Ein geplanter Umzug von Obdachlosen von Dresden-Pieschen nach Dresden-Klotzsche ist vorerst verschoben worden. Vor dem Übergangswohnheim Hubertussstraße hatten laut Polizei etwa 30 Personen gegen den Umzug demonstriert. Der Protest richtet sich dagegen, dass die Menschen an den Stadtrand hinter den Flughafen umziehen soll. Am Dienstag waren Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann und Sozialamtsleiterin Susanne Cordts vor Ort, um mit Betroffenen und Demonstranten zu sprechen.

Am Montag hatten bereits Bewohner und Unterstützer protestiert, so auch René K. Bildrechte: Tino Plunert

Die Stadtverwaltung von Dresden erklärte auf Anfrage, der Umzug von 20 wohnungslosen Personen sei in den nächsten Wochen geplant und vom Sozialamt mit den Betroffenen und den Einrichtungen besprochen worden. Dem widerspricht René K., der selbst umziehen soll.



Für die Umzüge gibt es laut Stadt verschiedene Gründe: So hat der Stadtrat am 20. September 2018 das sogenannte Wohnungsnotfallhilfekonzept beschlossen. Dieses sieht unter anderem zur Verbesserung der Unterbringung von wohnungslosen Menschen eine stärkere Profilierung von Einrichtungen und die Schaffung einer Motivationseinrichtung vor. Diese wird in Klotzsche eingerichtet.



Andererseits steht die Sanierung des Übergangswohnheims am Emerich-Ambros-Ufer 59 bevor, sodass dieses Objekt bis Ende September 2019 geräumt wird. Von dort sollen Wohnungslose in die Hubertusstraße wechseln.