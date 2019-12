Ein unbekannter Mann hat in der Dresdner Südvorstand drei Mädchen vor einer Schule mit einem Messer bedroht. Die Polizei Dresden sucht nun Zeugen des Vorfalls vom Mittwochnachmittag an der Schweizer Straße. Dort forderte der Mann die 12 und 13 Jahre alten Mädchen auf zu verschwinden. Diese rannten davon. So beschrieben die Schülerinnen den Unbekannten:

Die Polizei prüft nun, ob der Unbekannte bereits am Dienstag in Dresden-Striesen Kinder bedroht hat, sagte Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN. "Wir nehmen beide Fälle ernst." Am Dienstag war ein Mann auf ein 9-jähriges Mädchen und einen 8 Jahre alten Jungen zugegangen - ebenfalls mit einem Messer in der Hand. Dazu liegt der Polizei allerdings keine Täterbeschreibung vor.