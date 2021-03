Auf der Autobahn 4 bei Dresden ist es am Donnerstagnachmittag zu zwei schweren Unfälle gekommen. Wie die Feuerwehr in Dresden mitteilte, wurde sie gegen 14:15 Uhr zu einem ersten Einsatz an die Anschlussstelle Hellerau gerufen. Dort hatte sich ein Lkw quergestellt. Dabei wurde der Fahrzeugtank beschädigt und es liefen große Mengen Kraftstoff über die Fahrbahn. Die Feuerwehr stoppte zunächst das Auslaufen. Aktuell ist sie noch damit beschäftigt, den Kraftstoff zu binden. "Diese Maßnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen", hieß es. Der Fahrer des Fahrzeugs wird medizinisch versorgt. Der Verkehr wird durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Zeit staut es sich nach Angaben des MDR-Verkehrsdienstes bis Pulsnitz.

31 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Bildrechte: Roland Halkasch