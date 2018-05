Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist eine 29 Jahre alte Mutter schwer verletzt worden. Ihr neun Monate altes Kind kam ebenfalls ins Krankenhaus. Ob der Säugling bei dem Unfall am Sonntag verletzt wurde, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.



Nach Angaben eines MDR-Reporters hat die Frau gegen 09:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf und Ottendorf-Okrilla die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Dacia mit Dresdner Kennzeichen schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb an einem Baum auf der Seite liegen. Beide Insassen wurden im Autowrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die Autobahn in Richtung Görlitz war gesperrt. Es bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.



Quelle: MDR/dk



Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch