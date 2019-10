Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Pkw am Montag in Dresden verletzt worden. Nach Angaben eines MDR-Reporters ereignete sich der Zusammenstoß am Vormittag an der Ecke Reicker Strasse/Lohrmannstrasse im Stadtteil Reick. Offenbar hatte eine Autofahrerin den Fahrradfahrer übersehen. Der Radler wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.